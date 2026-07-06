AIR France-KLM Aktie
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nachdem Easyjet der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt habe, sei es wahrscheinlich, dass der US-Investor die Billigfluglinie in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte, schrieb Alex Irving am Sonntag. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
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Unternehmen:
AIR France-KLM
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
10,20 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
13,39 €
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Abst. Kursziel*:
-23,80%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
13,43 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-24,05%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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