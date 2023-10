HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 87 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzsorgen um die Farbensparte und die Preisentwicklung 2024 habe die Aktie des Chemieunternehmens zuletzt belastet, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Schätzungen und das Kursziel zwar leicht nach unten angepasst, sehe auf dem aktuellen Niveau aber einen guten Einstiegspunkt./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.