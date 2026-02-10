Akzo Nobel Aktie

61,14EUR 2,28EUR 3,87%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

10.02.2026 10:33:01

Akzo Nobel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Lackhersteller Akzo kappte sie die operative Ergebnisprognose für 2026 und hob sie ab 2027 an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,10 € 		Abst. Kursziel*:
16,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,13%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

