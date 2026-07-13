NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro verwies am Montag auf das Übernahmeangebot von Nippon Paint für die Decorfarben-Sparte von Akzo für 7,5 Milliarden Euro. Der Preis entspreche einem Aufschlag von 13 Prozent im Vergleich zu seiner Bewertung der Einzelteile (SOTP) im Höhe von 6,65 Milliarden Euro. Aus Sicht von Dunford-Castro verdeutlicht das neue Angebot den erheblichen Wert der Farbensparte./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.