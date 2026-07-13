Akzo Nobel Aktie

58,42EUR 1,10EUR 1,92%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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13.07.2026 10:19:56

Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro verwies am Montag auf das Übernahmeangebot von Nippon Paint für die Decorfarben-Sparte von Akzo für 7,5 Milliarden Euro. Der Preis entspreche einem Aufschlag von 13 Prozent im Vergleich zu seiner Bewertung der Einzelteile (SOTP) im Höhe von 6,65 Milliarden Euro. Aus Sicht von Dunford-Castro verdeutlicht das neue Angebot den erheblichen Wert der Farbensparte./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,98 € 		Abst. Kursziel*:
-6,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,85%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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