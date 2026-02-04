Akzo Nobel Aktie
|58,62EUR
|1,88EUR
|3,31%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte den Niederländern in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht eine recht stabile Entwicklung im schwierigen Wirtschaftsumfeld./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,88 €
|
Abst. Kursziel*:
15,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)