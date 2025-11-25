Akzo Nobel Aktie
|53,14EUR
|-0,72EUR
|-1,34%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,40 €
|
Abst. Kursziel*:
37,87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
|
Analyst Name::
Gaurav Jain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|08:04
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|08:04
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|53,94
|0,15%
