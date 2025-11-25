Akzo Nobel Aktie

53,14EUR -0,72EUR -1,34%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
25.11.2025 08:04:47

Akzo Nobel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
54,40 € 		Abst. Kursziel*:
37,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
Analyst Name::
Gaurav Jain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

