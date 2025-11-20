Akzo Nobel Aktie
|54,18EUR
|-0,86EUR
|-1,56%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,04 €
|
Abst. Kursziel*:
28,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|11:54
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|11:54
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|11:54
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|54,18
|-1,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:42
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:41
|Renault Neutral
|UBS AG
|11:40
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:40
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|11:06
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|ABB Neutral
|UBS AG
|09:28
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:28
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PORR Kauf
|Warburg Research
|08:19
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG