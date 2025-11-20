Akzo Nobel Aktie

54,18EUR -0,86EUR -1,56%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

20.11.2025 11:54:31

Akzo Nobel Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,04 € 		Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:54 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 54,18 -1,56% Akzo Nobel N.V.

