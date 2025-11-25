Prosus Aktie

55,25EUR -0,20EUR -0,36%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,88 € 		Abst. Kursziel*:
34,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,94%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

