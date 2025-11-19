Akzo Nobel Aktie

55,04EUR -0,08EUR -0,15%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

19.11.2025 11:17:33

Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
54,32 € 		Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,46%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:17 Akzo Nobel Neutral UBS AG
Akzo Nobel N.V. 55,04 -0,15%

