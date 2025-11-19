Akzo Nobel Aktie
|55,04EUR
|-0,08EUR
|-0,15%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
54,32 €
Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
55,04 €
Abst. Kursziel aktuell:
14,46%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
|Akzo Nobel N.V.
|55,04
|-0,15%
