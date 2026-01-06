Akzo Nobel Aktie

58,18EUR -1,68EUR -2,81%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

06.01.2026 12:42:13

Akzo Nobel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jüngste Gespräche mit dem Farben- und Lackhersteller hätten erkennen lassen, dass die Nachfrage nach Beschichtungen in Nordamerika im vierten Quartal weiter gesunken sei und das starke Wachstum bei Reparaturlacken keinen Rückenwind mehr bringen könnte, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57,74 € 		Abst. Kursziel*:
29,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
Analyst Name::
Gaurav Jain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

