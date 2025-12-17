Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57,14 €
Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
57,34 €
Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
