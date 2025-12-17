Akzo Nobel Aktie

57,34EUR 1,12EUR 1,99%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

17.12.2025 09:57:58

Akzo Nobel Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,14 € 		Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
25.11.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
24.11.25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.11.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
