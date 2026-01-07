Air Liquide Aktie

156,52EUR -1,36EUR -0,86%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 16:20:55

Air Liquide Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für das laufende Jahr. Gründe seien ein schwächeres Umsatzwachstum im Segment Gases & Services sowie ein stärkerer Gegenwind von den Wechselkursen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
155,24 € 		Abst. Kursziel*:
25,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
156,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten