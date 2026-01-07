Aroundtown Aktie

2,74EUR 0,08EUR 3,01%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

07.01.2026 16:30:39

Aroundtown SA Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2,66 € 		Abst. Kursziel*:
-20,99%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
2,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,25%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

