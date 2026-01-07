LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT



