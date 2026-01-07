Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
2,66 €
Abst. Kursziel*:
-20,99%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
2,74 €
Abst. Kursziel aktuell:
-23,25%
Analyst Name::
Paul May
KGV*:
-
