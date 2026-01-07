BASF Aktie
|44,22EUR
|-0,41EUR
|-0,92%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von BASF 2026 (Ebitda) rund 16 Prozent unter den Markterwartungen für 2026./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
