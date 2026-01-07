Fraport Aktie

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

07.01.2026 16:42:21

Fraport Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Ausblick für den Flughafenbetreiber sei positiv, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fertigstellung des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen und eine sich verbessernde Wirtschaftsleistung in Deutschland nannte der Experte als Gründe./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,70 € 		Abst. Kursziel*:
23,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:42 Fraport Overweight Barclays Capital
05.01.26 Fraport Sell UBS AG
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
