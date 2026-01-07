Deutsche Bank Aktie

33,09EUR -0,23EUR -0,69%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 18:13:34

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Papiere der Deutschen Bank gehörten zu den Titeln im Bankensektor, die man im neuen Jahr haben sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Favoritenstudie. Das zurückliegende Jahr sollte das Vertrauen in das Management gestärkt haben. Die Kostenkontrolle und die Verwendung des Kapitals seien die wesentlichen Faktoren zur bis 2028 avisierten Steigerung der Eigenkapitalrendite./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
33,07 € 		Abst. Kursziel*:
14,91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten