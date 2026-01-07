Deutsche Bank Aktie
|33,09EUR
|-0,23EUR
|-0,69%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Papiere der Deutschen Bank gehörten zu den Titeln im Bankensektor, die man im neuen Jahr haben sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Favoritenstudie. Das zurückliegende Jahr sollte das Vertrauen in das Management gestärkt haben. Die Kostenkontrolle und die Verwendung des Kapitals seien die wesentlichen Faktoren zur bis 2028 avisierten Steigerung der Eigenkapitalrendite./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33,07 €
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
