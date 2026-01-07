NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Papiere der Deutschen Bank gehörten zu den Titeln im Bankensektor, die man im neuen Jahr haben sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Favoritenstudie. Das zurückliegende Jahr sollte das Vertrauen in das Management gestärkt haben. Die Kostenkontrolle und die Verwendung des Kapitals seien die wesentlichen Faktoren zur bis 2028 avisierten Steigerung der Eigenkapitalrendite./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:10 / EST



