Covestro Aktie
|61,80EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A40KY2 / ISIN: DE000A40KY26
Covestro Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. DAnalyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Covestro 2026 (Ebitda) rund 14 Prozent unter den Markterwartungen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien Hold
|
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
∞%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
61,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,32%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Nachrichten
Analysen zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Analysen
|16:24
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|16:24
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|16:24
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|20:04
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|18:13
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|16:31
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:30
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|16:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:24
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:22
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:21
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|16:21
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|16:20
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|14:55
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|14:54
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:50
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14:50
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:44
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|14:43
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|14:40
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|14:40
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14:39
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|14:34
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|grenke Buy
|Warburg Research
|14:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:27
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:17
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|14:16
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:13
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:11
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:11
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:18
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:17
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:15
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:18
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG