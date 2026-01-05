Akzo Nobel Aktie

59,86EUR 0,04EUR 0,07%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

05.01.2026 16:32:55

Akzo Nobel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach den jüngsten Gesprächen mit dem Unternehmen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Kunden des Herstellers von Farben und Lacken dürften angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds vorsichtig bleiben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handel im vierten Quartal dürfte ähnlich gewesen sein wie im dritten./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
59,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,34%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
59,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,44%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

