Akzo Nobel Aktie
|59,86EUR
|0,04EUR
|0,07%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach den jüngsten Gesprächen mit dem Unternehmen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Kunden des Herstellers von Farben und Lacken dürften angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds vorsichtig bleiben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handel im vierten Quartal dürfte ähnlich gewesen sein wie im dritten./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
59,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
59,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,44%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
