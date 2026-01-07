WACKER CHEMIE Aktie
|69,70EUR
|-1,70EUR
|-2,38%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Wacker 2026 (Ebitda) rund 18 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.12.25
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)