Akzo Nobel Aktie
|55,26EUR
|-0,04EUR
|-0,07%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
08.12.2025 11:06:08
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Nach tiefem Eintauchen in die globale Farben- und Lackbranche ist Analyst Gaurav Jain vom langfristigen Wertpotenzial des Deals mit Axalta überzeugt, wie er am Sonntag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 18:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,02 €
|
Abst. Kursziel*:
36,31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
|
Analyst Name::
Gaurav Jain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|11:06
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
