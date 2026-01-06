Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Aussicht gestellten Einsparungen im Zuge des Deals seien ambitioniert, erschienen aber erreichbar, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht einige Parallelen mit dem erfolgreichen Zusammenschluss der Industriegase-Hersteller Linde und Praxair im Jahr 2018./rob/edh/tih
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57,94 €
Abst. Kursziel*:
29,44%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
59,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
Analyst Name::
Sebastian Bray
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|59,10
|-1,27%
