NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Während eines Gespräches mit Vorstandschef (CEO) Gregoire Poux-Guillaume im Rahmen der laufenden jährlichen "Chemical CEO Series" von JPMorgan habe dieser das Potenzial des Farben- und Lackherstellers durch die geplante Optimierung der Ausrichtung seiner Vermögenswerte erläutert. Möglich werden solle dies durch umfangreiche Kosteneffizienzen und Verbesserungen der Kapitalrendite, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 00:15 / BST





