Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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14.07.2026 08:49:36

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. In Schneider sehen die Experten die attraktivste Wachstumschance im Investitionsgütersektor. Kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Margen änderten nichts an starken mittelfristigen Aussichten./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
266,70 € 		Abst. Kursziel*:
16,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
271,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
Analyst Name::
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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