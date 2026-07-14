NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 163,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Im Bereich europäische Infrastruktur sei die abgeschlossene Übernahme der neuseeländischen Bausparte Fletcher Construction durch Vinci Ende Mai die wichtigste Ankündigung gewesen. Insgesamt beurteilen sie den Sektor Bauunternehmen/Infrastruktur positiv./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.