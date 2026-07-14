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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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14.07.2026 09:48:55

VINCI Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 163,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Im Bereich europäische Infrastruktur sei die abgeschlossene Übernahme der neuseeländischen Bausparte Fletcher Construction durch Vinci Ende Mai die wichtigste Ankündigung gewesen. Insgesamt beurteilen sie den Sektor Bauunternehmen/Infrastruktur positiv./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
163,50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
118,40 € 		Abst. Kursziel*:
38,09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
118,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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