AstraZeneca Aktie

144,75EUR -4,20EUR -2,82%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 10:17:34

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Einlizenzierung des Lungenkrebsmedikaments Zegfrovy mache strategisch Sinn für die Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zegfrovy ergänze sich gut mit Tagrisso./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
147,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
123,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten