EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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14.07.2026 08:30:52

EssilorLuxottica Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
164,75 € 		Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
165,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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