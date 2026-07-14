Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Heidelberg Materials halten sie für die "Top-Idee" für das dritte Quartal. Der jüngste Kursrückgang sei übertrieben, Deutschland samt dem Infrastrukturpaket der Heimatmarkt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
167,95 €
|
Abst. Kursziel*:
36,95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
169,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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