Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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14.07.2026 08:50:01

Heidelberg Materials Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Heidelberg Materials halten sie für die "Top-Idee" für das dritte Quartal. Der jüngste Kursrückgang sei übertrieben, Deutschland samt dem Infrastrukturpaket der Heimatmarkt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
167,95 € 		Abst. Kursziel*:
36,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
169,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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