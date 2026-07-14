Carl Zeiss Meditec Aktie
|28,72EUR
|-2,42EUR
|-7,77%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal schrieb Falko Friedrichs, dass die Margenprognose des Medizintechnikunternehmens für das Gesamtgeschäftsjahr schwer erreichbar erscheine. Er begründete dies auch damit, dass ein Erreichen von einer positiveren Entwicklung bei refraktiven Laserbehandlungen in China abhängt. Er wäre daher nicht überrascht, falls das Management zur Zahlenvorlage nun eher das untere Ende der Prognosespanne avisieren würde./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
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Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,51%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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