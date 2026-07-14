FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die geopolitische Lage mit Blick auf Nahost noch längst nicht geklärt sei, zeigten die Preistrends im Kurzstreckensegment seit der Mitte Juni erzielten vorläufigen Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran leichte Anzeichen einer Besserung, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET





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