Ryanair Aktie

26,31EUR -0,01EUR -0,04%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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14.07.2026 10:46:15

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die geopolitische Lage mit Blick auf Nahost noch längst nicht geklärt sei, zeigten die Preistrends im Kurzstreckensegment seit der Mitte Juni erzielten vorläufigen Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran leichte Anzeichen einer Besserung, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,03 € 		Abst. Kursziel*:
15,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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