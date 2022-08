Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben ihr Kursziel für die Aktien der ams OSRAM von 8,0 auf 9,5 Schweizer Franken angehoben. Die Einstufung "Neutral" wurde von Analyst Adithya Metuku unverändert beibehalten.

Die Credit Suisse-Experten verwiesen zur Begründung für das angehobene Kursziel vor allem auf niedrigere Annahmen für die Nettoverschuldung des steirischen Chip- und Sensorherstellers.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten 0,74 Euro für 2022, sowie 1,62 bzw. 1,89 Euro für die beiden Folgejahre. Mit einer Dividende rechnen die CS-Analysten weiterhin in keinem dieser drei Geschäftsjahre.

Am Mittwochvormittag notierten die ams-Titel an der Züricher Börse mit plus 2,45 Prozent bei 7,79 Franken.

Analysierendes Institut Credit Suisse

ger/spa

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0039 2022-08-10/11:17