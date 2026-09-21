AXA Aktie
|44,83EUR
|0,28EUR
|0,63%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob am Freitag im Nachgang des Investorentags seine Ergebnisschätzungen für 2027 bis 2030 im Schnitt um 3,8 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,63 €
|
Abst. Kursziel*:
12,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|44,83
|0,63%
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