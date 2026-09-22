Zurich Insurance Aktie
|628,00EUR
|-13,20EUR
|-2,06%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Bei der jüngsten Veranstaltung des Versicherers hätten die Übernahme von Beazley, die Entwicklung in den verschiedenen Schaden- und Unfallversicherungssparten sowie Kapitalausschüttungen als Teil des nächsten Strategieplans im Fokus gestanden, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
593,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
588,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
17:58
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börsianer in Europa warten auf Impulse: STOXX 50 wenig bewegt (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
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|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|07.08.26
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|06.08.26
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|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|628,00
|-2,06%
Aktuelle Aktienanalysen
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|Zurich Insurance Outperform
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|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:05
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:57
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|11:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG