Zurich Insurance Aktie

628,00EUR -13,20EUR -2,06%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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22.09.2026 15:35:22

Zurich Insurance Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Bei der jüngsten Veranstaltung des Versicherers hätten die Übernahme von Beazley, die Entwicklung in den verschiedenen Schaden- und Unfallversicherungssparten sowie Kapitalausschüttungen als Teil des nächsten Strategieplans im Fokus gestanden, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
593,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
588,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 628,00 -2,06% Zurich Insurance AG (Zürich)

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12:59 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11:57 BMW Outperform Bernstein Research
11:56 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:44 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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09:54 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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