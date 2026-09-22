ABB Aktie

88,32EUR 0,90EUR 1,03%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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22.09.2026 14:04:35

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Auftragsstärke der Schweizer dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag in seinem Ausbick auf den Bericht am 20. Oktober. Die Erholung von Preis- und Kostenentwicklung dürfte aber eher im vierten Quartal stattfinden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
83,02 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3,64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
83,16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,80%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,30 1,01% ABB (Asea Brown Boveri)

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12:59 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:32 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11:57 Stellantis Underperform Bernstein Research
11:57 BMW Outperform Bernstein Research
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10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:44 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:14 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:10 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:09 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10:08 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:05 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:31 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:56 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:39 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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