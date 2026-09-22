Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,50 €
|
Abst. Kursziel*:
97,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98,28%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
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|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|06.08.26
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|Barclays Capital
|07.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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