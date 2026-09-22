AXA Aktie
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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa von 47 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Thorsten Wenzel lobte am Dienstag die Strategie "Going Forward 2029" des Versicherungskonzerns. Der Plan setze auf die Hebel Wachstum, technische Exzellenz und Effizienz, die durch eine konzernweite KI-Strategie ergänzt würden. Erstversicherer hätten zuletzt eine Neubewertung erfahren, doch Axa werde im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, der in diesem Umfang nicht gerechtfertigt sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Kaufen
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Unternehmen:
AXA S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
44,32 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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Nachrichten zu AXA S.A.
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21.09.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Axa auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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17.09.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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15.09.26
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15.09.26
|ROUNDUP: Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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15.09.26
|Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe (dpa-AFX)
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10.09.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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