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22.09.2026 20:34:59

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichtenlage sei im bisherigen Jahresverlauf unbeständiger gewesen als erwünscht, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei jedoch optimistisch, dass das dritte Quartal des Softwarekonzerns 2026 weniger ereignisreich verlaufen sei. Der Experte rechnet mit einem robusten Auftragseingang./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
182,54 € 		Abst. Kursziel*:
20,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
184,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,23%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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