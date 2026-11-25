Sanofi Aktie
|97,29EUR
|3,74EUR
|4,00%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, schrieb Trung Huynh am Mittwoch. Denn mit Insmed dürften die Franzosen bis zum Ende des Jahrzehnts überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur EU-Konkurrenz. verzeichnen. Doch trotz des Kursanstiegs von mehr als 10 Prozent am Vortag notiere die Sanofi-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 22 Prozent zum EU-Pharmasektor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93,51 €
|
Abst. Kursziel*:
12,29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
97,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
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24.11.26
|ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
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24.11.26
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24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.11.26
|Sanofi strikes $41bn deal as patent cliff looms (Financial Times)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
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19.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Insmed springen hoch - Kreise: Sanofi prüft Übernahme (dpa-AFX)
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17.11.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|97,01
|3,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.