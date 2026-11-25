Schaeffler Aktie
|4,99EUR
|0,02EUR
|0,40%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Aktien nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Schaeffler verwiesen die Experten auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern, das in ihrem Kursziel noch gar nicht einkalkuliert sei. Der Kurs der Schaeffler-Aktie fiel im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als 40 Prozent auf 4,915 Euro./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Overweight
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,97 €
|
Abst. Kursziel*:
30,65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11:29
|AKTIEN IM FOKUS: Schaeffler erholt nach JPMorgan-Lob - Aumovio ins Plus gedreht (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
18.11.26
|MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schaeffler von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Schaeffler AG
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|4,99
|0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.