Bayer Aktie
|45,91EUR
|6,01EUR
|15,06%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,18 €
|
Abst. Kursziel*:
5,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
19:01
|ROUNDUP 2/Roundup-Streit: Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht - Kurssprung (dpa-AFX)
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
17:30
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch (dpa-AFX)
|
16:55
|ROUNDUP/Glyphosat-Streit: Bayer mit Erfolg vor Oberstem US-Gericht - Kurssprung (dpa-AFX)
|
16:44