BBVA Aktie
|24,67EUR
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|1,27%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
06.08.2026 07:35:13
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 27,20 auf 28,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalszahlen der Spanier an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,42 €
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Abst. Kursziel*:
15,89%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
24,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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