ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,00 auf 23,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese zeugten von stetigen Fortschritten bei der spanischen Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe keine offensichtlichen unternehmensspezifischen Probleme./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.