NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA vor Zahlen für das zweite Quartal von 23,40 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 leicht an, womit sie für 2027 und 2028 nun etwas über den mittleren Markterwartungen liege./rob/mis/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST



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