BBVA Aktie
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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften die Anleger hinsichtlich der Stärke des mexikanischen Geschäfts beruhigen, schrieb Miruna Chirea in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Heimatland Spanien laufe es für die Großbank planmäßig, während die Risiken in der Türkei weitgehend eingepreist seien. Mit der Normalisierung der Inflation in diesem Land werde eine Erholung der Gewinne erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,63 €
|
Abst. Kursziel*:
11,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.07.26
|BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus (Dow Jones)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
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29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: BBVA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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