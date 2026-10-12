HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um eine höhere Profitabilität des IT-Dienstleisers gedreht, schrieb Andreas Wolf in einer Studie am Montag. Im Fokus hätten ferner die Preisinflation von Speicher-Halbleitern und generell die geschäftlichen Perspektiven gestanden./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:13 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.