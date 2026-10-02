Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das Momentum im Geschäft mit der öffentlichen Hand sei intakt und präge das Geschehen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Er rechnet für das dritte Quartal mit einem Vorsteuergewinn von 84,5 Millionen Euro./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,34 €
|
Abst. Kursziel*:
16,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
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23.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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21.09.26
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