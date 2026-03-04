Bilfinger Aktie

107,70EUR -2,30EUR -2,09%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

04.03.2026 11:03:55

Bilfinger SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften kaum auf die Zahlen reagieren, denn das bessere operative Ergebnis werde durch einen etwas schwächeren Auftragseingang leicht überlagert, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bilfinger SE Neutral
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 101,00 €
101,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
107,40 € 		Abst. Kursziel*:
-5,96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
107,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,22%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

