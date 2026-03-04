Bilfinger Aktie
|107,70EUR
|-2,30EUR
|-2,09%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
04.03.2026 11:03:55
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften kaum auf die Zahlen reagieren, denn das bessere operative Ergebnis werde durch einen etwas schwächeren Auftragseingang leicht überlagert, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
