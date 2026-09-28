Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|512,40EUR
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|0,23%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
550,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
513,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
512,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|23.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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