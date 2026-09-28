RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58,96 €
|
Abst. Kursziel*:
16,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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