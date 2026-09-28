NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



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