HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy"belassen. Das Geschäft mit Außenwerbung laufe solide, schrieb Anna Patrice am Freitag nach der German Corporate Conference in München. Abseits des Kerngeschäfts laufe es allerdings schwach./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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