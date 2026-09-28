Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,15 €
|
Abst. Kursziel*:
58,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,24%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Scout24 auf 108 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|10:32
|Scout24 Buy
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|07:34
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|10:32
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|07:34
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|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|Bernstein Research
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
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Aktuelle Aktienanalysen
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
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|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
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|10:47
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|UBS AG
|10:45
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|10:44
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|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
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|10:43
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|Jefferies & Company Inc.
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
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|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
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|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
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|Knorr-Bremse Neutral
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|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
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|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
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|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
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|25.09.26
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|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
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